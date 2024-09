Club Silencio spegne sette candeline e festeggia con una Notte al Monte dei Cappuccini

Club Silencio, l'associazione culturale che ha rivoluzionato il modo di vivere la cultura attraverso eventi unici e coinvolgenti pensati in particolare per il pubblico giovane, festeggia il suo compleanno il 13 settembre con un evento speciale al Monte dei Cappuccini di Torino.

Un'occasione per mettere in luce il lavoro svolto e l'impatto significativo che ha avuto nel tessuto culturale del territorio, che i numeri di questi sette anni mettono in evidenza: 221 eventi in oltre 50 istituzioni culturali, 40 partner e sponsor, 253 artisti coinvolti. Il suo format di punta, Una Notte al Museo, ha attratto un pubblico ampio e variegato, con 285.522 partecipanti, contribuendo ad avvicinare i giovani e i cittadini alla cultura in modo innovativo e accessibile. Le sedi più apprezzate sono il Museo Egizio (che ha registrato una media di 2.000 persone per serata) seguito dai Musei Reali (1.800 partecipanti in media). Tra gli eventi record, l'incontro dedicato all'Eurovision ai Musei Reali del 13 maggio 2022, con 3.881 partecipanti, rimane un esempio di come l'Associazione riesca a fondere cultura e intrattenimento.

Le iniziative si estendono oltre il format-evento Una notte al Museo. Per realizzare i numerosi progetti Club Silencio ha coinvolto complessivamente oltre 200 giovani nello staff e la realizzazione di più di 100 attività. Parallelamente, l'osservatorio YouthLAB (sempre ideato e promosso dall’Associazione) ha dato vita a momenti di ascolto e analisi, coinvolgendo più di 13.000 giovani su tematiche legate all’attualità.

Oltre alla capacità di attrarre il pubblico, Club Silencio si è distinto per la sua sensibilità verso temi sociali e culturali, come l'evento del 25 novembre 2023, al Museo del Risorgimento, dedicato alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ha incluso installazioni e laboratori di sensibilizzazione. L'Associazione ha anche lasciato il segno in occasione di manifestazioni importanti come la Biennale Tecnologia 2024, organizzando un evento presso il Politecnico di Torino che ha attirato 3.349 partecipanti, confermando ancora una volta la sua capacità di connettere le persone attraverso la cultura e la riflessione su tematiche di attualità.

Il compleanno del 13 settembre sarà quindi un momento per festeggiare i numerosi successi raggiunti, ma soprattutto guardare al futuro con nuove idee e progetti. Il Monte dei Cappuccini sarà la cornice di questo evento che si preannuncia speciale, che vedrà Samuel dei Subsonica alla consolle.

Club Silencio ha dimostrato in questi anni di essere un punto di riferimento per l'innovazione culturale, grazie alla sua capacità di coinvolgere, stupire e far riflettere. A oggi sono oltre 220.000 iscritti alla community.

Tra i numeri più curiosi: dalle 250 carte d'identità e carte di credito smarrite agli amori nati all'interno del team – ben 17 coppie!

“Una Notte al Museo è un format tutto piemontese, ma sta salendo l’attenzione da parte di altri territori che ci stanno chiedendo di portarlo da loro – sottolinea Alberto Ferrari, Presidente dell’associazione Club Silencio. - La risposta del pubblico ci fa capire che abbiamo intrapreso una strada giusta: coinvolgere i giovani è possibile, bisogna trovare le chiavi giuste per farlo. Per il futuro dell’Associazione abbiamo in serbo nuove sorprese, non vogliamo mai smettere di rinnovarci.”