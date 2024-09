“Alle origini della scrittura cinese” in mostra alla Galleria Umberto I

Dal 12 al 28 settembre tutti i curiosi e gli appassionati di cultura cinese e quanti si troveranno a fare shopping e a passeggiare nella Galleria Umberto I di Torino potranno scoprire l’affascinante storia della nascita della scrittura in Cina grazie alla mostra organizzata dall’Istituto Confucio dell’Università di Torino.

Diciassette pannelli, in italiano e in cinese, raccontano le origini dei caratteri cinesi, i cosiddetti ideogrammi. Pochi sanno che essi sono in connessione con le pratiche divinatorie dell’antica Cina: le prime testimonianze di scrittura sono state infatti rinvenute sulle ‘ossa oracolari’, ossia gusci di tartarughe e ossi di animali su cui erano incise le domande da porre alle potenze dell’aldilà.

Le spiegazioni sapranno interessare un vasto pubblico, dai più piccoli agli adulti.

La mostra si integra nella quotidianità della Galleria Umberto I, coinvolgendo attivamente le attività commerciali, che espongono nelle loro vetrine alcune riproduzioni dei frammenti di ossi e di gusci di tartaruga.

Nel corso della mostra tre eventi speciali attendono il pubblico nella Galleria:

Giovedì 12 settembre h 18.30:

inaugurazione





Lunedì 16 settembre h 18.30:

in occasione della Festa di Mezzo Autunno (中秋节)

Dimostrazioni di calligrafia cinese, per introdurre il pubblico all’affascinante universo dei caratteri, dalle forme più arcaiche a quelle più moderne.





Venerdì 27 settembre h 18.30:

in occasione della Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori

“La scrittura è magica? Dagli oracoli alla letteratura” incontro con la prof. Stefania Stafutti, Università di Torino.