Ritardi, ricorsi al Tar e costi maggiorati: a Moncalieri è emergenza verde pubblico

A Moncalieri è emergenza verde pubblico. La lunga estate calda sta per finire, ma le piogge abbondanti delle primavera e alcuni forti rovesci capitati anche ad agosto hanno creato problemi per quanto riguarda il taglio dell'erba, soprattutto nel centro storico.

L'assessore Ferrero prova a fare chiarezza

Sono numerosi i punti della città dove la vegetazione assomiglia ad una giungla, ma i problemi arrivano anche da lontano tra ritardi, ricorsi al Tar e costi maggiorati per garantire un servizio che adesso sta mettendo in difficoltà l'Amministrazione. Con un lunghissimo post sulla sua pagina Facebook l'assessore Angelo Ferrero ha provato a spiegare la situazione e da cosa dipendono questi problemi: "Lo scorso anno si è concluso l'appalto per la manutenzione dei giardini e spazi pubblici a Moncalieri, con una nuova gara suddivisa in tre lotti. Gli appalti del Lotto 2 e 3 sono stati aggiudicati e sono in lavorazione, mentre per il Lotto 1, che comprende il centro storico e alcune borgate, la seconda azienda classificata ha fatto ricorso al TAR, bloccando l'aggiudicazione".

Tra manutenzione e forti ritardi

Di qui ecco alcuni inevitabili ritardi, con il Comune di Moncalieri che si trova in una situazione di forte ritardo nei tagli dell'erba, che cresce rapidamente complicando le operazioni di manutenzione. "Di fronte a questa situazione, si è deciso di affidare temporaneamente l'incarico all'azienda che aveva effettuato il taglio nel mese di luglio, in attesa della pronuncia del Giudice a metà settembre. Questo ritardo ha comportato costi maggiorati e una gestione "a singhiozzo" dei lavori, evidenziando le difficoltà nella gestione della manutenzione dei verdi pubblici in un contesto di contestazioni legali".

"Nessuno qui perde tempo, basta insulti social"

L'assessore Ferrero non ha negato i problemi ed ha chiesto scusa ai cittadini: "So e sappiamo che ci sono parecchie criticità; so e dovreste sapere che ne le risorse ne le persone sono infinite; si cerca di risolvere le criticità anche dovute al maltempo che ci ha colpito in questi mesi". Ma poi prende le difese del personale degli uffici comunale dalle accuse che sono giunte anche attraverso i social: "Segnalare è corretto, ma 𝘯𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘢𝘨𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘦 𝘵𝘢𝘴𝘴𝘦 𝘴𝘪 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘢 𝘪𝘯𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘰 𝘥𝘦𝘳𝘪𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦 che impegnano il loro tempo a cercare a cercare di migliorare la Città. R𝘢𝘴𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘦𝘴𝘴𝘶𝘯 𝘥𝘪𝘱𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘥𝘦 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰".

"Si può fare meglio e di più? SI, sempre!", ha aggiunto Ferrero, garantendo il massimo impegno per risolvere quanto prima i problemi: "Purtroppo 𝘭𝘢 𝘣𝘶𝘳𝘰𝘤𝘳𝘢𝘻𝘪𝘢 𝘦̀ 𝘪𝘯𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘢 𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘥𝘢 𝘴𝘮𝘢𝘭𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘴𝘪𝘢𝘴𝘪 𝘤𝘰𝘴𝘢 𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘣𝘣𝘢 𝘧𝘢𝘳𝘦 e genera attese lunghe e sfibranti per tutti".