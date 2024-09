Strade scivolose per la pioggia: tre incidenti in tangenziale e in autostrada da Pinerolo a Ivrea

Mattinata di incidenti sotto la pioggia di oggi, domenica 8 settembre.

Il primo è avvenuto sull’autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza dello svincolo tra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. L’incidente, che ha coinvolto un’auto con targa francese, è avvenuto autonomamente. Completamente distrutta la parte anteriore del veicolo. Il conducente, unico a bordo, è stato ferito e trasportato in codice verde ad Ivrea. Chiusa la prima corsia di marcia per la messa in sicurezza del veicolo e le operazioni di soccorso.

Un altro incidente, sempre in mattinata, si è verificato sul raccordo Torino-Pinerolo, in direzione Torino, all’altezza dello svincolo per None. Non risultano feriti, solo qualche disagio alla circolazione.