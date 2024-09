Sei chef del Pinerolese svelano il segreto dei loro piatti

Sei chef del Pinerolese mostreranno le loro ricette e accompagneranno gli appassionati di cucina nella loro riproduzione. Slow Food, in collaborazione con Cfiq e il Consorzio Turistico Pinerolese e Valli, lancia il primo corso che porterà a scoprire i segreti di famosi ristoranti e chef del territorio: la Nicchia di Cavour del patron Franco Turaglio, con in cucina Giulia Porta e Claudio Farina, la Picocarda di Barge della famiglia Picotti, la Trattoria Zappatori di Christian Milone, Il Ciabòt di Mauro Agù, La Foresteria di Massello di Loredana Fancoli e la Locanda della Maison Verte di Cantalupa di Carlotta e Camilla Ferrero. Le lezioni si terranno dal 16 settembre, per 6 lunedì, dalle 19 alle 22 al Cfiq di Frossasco (via Principe Amedeo 42). Il costo è di 280 euro, ma è richiesto il tesseramento a Slow Food.

Per informazioni e iscrizioni: 338 2951730.