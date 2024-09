Un garage va a fuoco a Grugliasco: tre moto d'epoca distrutte, danni anche ad un appartamento

Importante incendio sabato 7 settembre, attorno alle 19.30, a un garage di via Tripoli 6, a borgata Lesna di Grugliasco. I Vigili del fuoco di Torino e gli agenti della Polizia locale sono stati chiamati dai condomini per un incendio scaturito in un garage, a causa di carburanti e liquidi infiammabili utilizzati dal 32enne, militare di Lecce, affittuario del box, intento a riparare tre moto d'epoca.