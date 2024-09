La Torino del Gusto in Cabrio: tour in bus per scoprire le eccellenze enogastronomiche

Federalberghi Torino e Slow Food in collaborazione con Consorzio Terre Reali del Piemonte, Booking Piemonte e Somewhere lanciano La Torino del Gusto in Cabrio. Si tratta di una formula innovativa di promozione turistica che prevede tour guidati a bordo di bus scoperti per le vie della città e degustazioni delle eccellenze enogastronomiche proposte dai Maestri del Gusto di Torino, un progetto della Camera di commercio di Torino in collaborazione con Slow Food.

L’idea alla base del progetto è di promuovere la destinazione attraverso la valorizzazione dell’attrattività enogastronomica del territorio. I turisti, accompagnati da una guida, saliranno a bordo dei bus e potranno vivere un’esperienza immersiva che unisce le curiosità sulla storia di Torino alla degustazione dei prodotti tipici proposti dei Maestri del Gusto, selezionati dalla Camera di commercio di Torino in collaborazione con Slow Food.

I tour debutteranno in occasione di Terra Madre Salone del Gusto, in programma dal 26 al 30 settembre al Parco Dora e verranno successivamente proposti una volta al mese. Nei giorni della fiera il tour si concentrerà nelle vie attorno al parco con una fermata nel centro cittadino. I turisti potranno inoltre abbinare l’esperienza al pernottamento negli hotel associati a Federalberghi Torino.

«La Torino del Gusto è un prodotto turistico innovativo che unisce, per la prima volta, storia e cultura della città con le tradizioni enogastronomiche del nostro territorio e premia il lavoro e la passione dei Maestri del Gusto – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – i turisti che visitano Torino vogliono immergersi nella cultura locale e sono affascinati dalle tante eccellenze enogastronomiche che la città offre, con questo prodotto vogliamo soddisfare questa esigenza e raccontare un territorio attraverso la sua cultura del cibo».

«Con questa iniziativa si dà valore a un progetto ultradecennale come i Maestri del Gusto e a un percorso che in questi ultimi 30 anni a Torino ha rappresentato crescita e valorizzazione del comparto enogastronomico, cui ha contribuito anche Salone del Gusto prima e Terra Madre poi. Non a caso l’iniziativa vede la collaborazione di alcuni partner dell’evento, come Camera di Commercio e Federalberghi, per cui non è un caso che il debutto sia proprio nei giorni di Terra Madre» dichiara Daniele Buttignol, amministratore unico di Slow Food Promozione srl.