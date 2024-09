Di Fiore in Foglia, porte aperte a Monteu da Po per gli amanti del vivaismo

In attesa dell’imperdibile appuntamento con FLOReal (in programma dall’11 al 13 ottobre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi), Orticola del Piemonte e i suoi vivaisti propongono nuove occasioni per immergersi nella Natura.

Sabato 14 e domenica 15 settembre (a partire dalle 9 fino al tramonto), a Monteu da Po, dove la pianura chivassese incontra le pendici delle colline del Monferrato, il Vivaio Gardenesque (via Vincenzo Cappello 74, Monteu da Po - info: 3488057994 - 3299588381 - gardenesque.it@gmail.com) aprirà per la prima volta le porte agli appassionati per scoprire tutti i segreti della propria produzione vivaistica.

Da alcuni anni, infatti, i proprietari Andrea e Simone sperimentano, riproducono e coltivano piante erbacee perenni ed annuali, insolite o poco conosciute, per un giardinaggio intelligente, che cerca di adattarsi alle sfide del clima che cambia, e alle diverse esigenze dei nostri spazi verdi.

Dalle piante tappezzanti, alternative al classico prato all’inglese, o le piante per lo xeriscaping (la coltivazione di giardini a basso consumo di acqua); e, ancora, le piante per il giardino naturale, per riproporre anche in piccoli spazi la magia di un campo fiorito, ma anche piante adatte a vasi e terrazzi, kokedama e da interno. I visitatori potranno trovare fiori eduli, piante rare o semplicemente varietà antiche di piante ornamentali, a volte ingiustamente dimenticate.

Una due giorni di festa dedicata al giardinaggio con in programma corsi di kokedama, poetica tecnica di coltivazione giapponese, in cui una sfera di terra e muschio sostituisce il vaso (con prenotazione obbligatoria al 3488057994 - costo 25 €), ma anche passeggiate e chiacchierate botaniche, sul tema delle erbacee perenni, alla scoperta dei segreti delle iris e del mondo dei peperoncini e piante commestibili.

Ad accompagnare Gardenesque in questa due giorni “Naturale” saranno ospiti illustri del vivaismo torinese, nomi ben conosciuti dal pubblico di FLOReal, come i Fratelli Gramaglia con piante aromatiche e la loro collezione di peperoncini, l’Azienda Agr. Maurizio Feletig, con rose antiche e botaniche, e arbusti da bacca a cui si aggiunge una nuova realtà del territorio, NinaCeramiche, che alla produzione di ceramiche artigianali affianca la coltivazione e ibridazione di iris barbata.

Domenica 22 settembre, invece, arriva il nuovo appuntamento con AgriFLOR in Piazza Vittorio Veneto a Torino, il consueto mercatino del florovivaismo e dei prodotti tipici del territorio organizzato ogni quarta domenica del mese da Orticola del Piemonte.