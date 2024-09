Ciclista muore travolto da un camion: il terribile incidente a Santena

Un ciclista di 49 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito e trascinato per una decina di metri da un camion lungo la circonvallazione di Santena, in via Asti, all'altezza della rotonda Ponticelli.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 9. Il conducente del mezzo pesante si è accorto di aver travolto la bici soltanto dopo averla trascinata per qualche metro. Il ciclista, di nazionalità nigeriana, è morto sul colpo per il forte impatto sull'asfalto e per le ferite riportate.