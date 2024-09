A Torre Pellice si va alla ricerca del tesoro tra la storia dei valdesi

Una caccia al tesoro tra le vie di Torre Pellice, alla scoperta della storia dei valdesi. Un evento realizzato nell’ambito del programma di interventi previsti dalla legge 482/99 per la tutela e la valorizzazione delle lingue minoritarie.

“Noi come associazione La Cantinella – Fucina di Arti Sceniche da anni partecipiamo a questi progetti”, racconta Anna Giampiccoli, regista. “Abbiamo realizzato diversi cortometraggi in collaborazione con le scuole del territorio. Tre anni fa abbiamo proposto una caccia al tesoro a Pinerolo sul tema della dominazione francese ed è stato un grande successo. È stata una caccia in chiave moderna in cui le squadre dovevano andare alla ricerca di cartoncini con sopra dei qr code”.

Da qui è quindi partita l’idea di riproporre la caccia al tesoro, questa volta sulla storia dei valdesi, che sin dalle sue origini in Pietro Valdo, nato a Lione, è stata legata alla lingua francese.

La Chasse des Vaudois sarà quindi bilingue e includerà delle pillole di storia valdese. “Ci saranno tre siti in cui si svolgerà la caccia, ognuno con il nome di un personaggio famoso della storia valdese: Valdo, Gianavello, Arnaud” prosegue Giampiccoli. “La base sarà il cortile del Liceo Valdese. Le squadre dovranno affrontare delle prove, come quiz su avvenimenti e caratteristiche dei personaggi, descritte nei cartoncini con i qr code, dove ci saranno anche le indicazioni per spostarsi e andare nel luogo successivo. Tutto ovviamente per arrivare alla prova finale e trovare il tesoro”.

L’evento, gratuito e adatto per grandi e piccini, è stato organizzato dall’associazione La Cantinella – Fucina di Arti Sceniche in collaborazione con il Liceo Valdese di Torre Pellice, in particolare con i ragazzi del corso di francese che hanno realizzato dei materiali video inseriti nella caccia.

L’appuntamento è per sabato 14 settembre alle 15 nel cortile del Valdese in via Beckwith 1 a Torre Pellice. Verrà comunicata la formazione delle squadre e la caccia al tesoro inizierà alle 15,30.

Per una composizione adeguata delle squadre è necessaria la prenotazione entro venerdì 13 al 3286021657.