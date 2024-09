Beinasco Summer Festival: a Borgaretto tre giorni di musica e divertimento, con il tributo a Gigi Dag

Dopo il grande successo di luglio, con il clou la serata evento con Giusy Ferreri , con il mese di settembre a Beinasco ritorna il “ Summer Festival ”, questa volta a Borgaretto. Musica, artisti e divertimento per grandi e piccini in piazza Pertini, con i concerti che inizieranno alle ore 21,30 e rigorosamente ad ingresso gratuito!

Si comincia venerdì 13 settembre alle ore 19 con Holi Splash Run: la corsa più colorata di sempre! Con un percorso di circa 5 Km non competitivo, la Holi Splash Run è adatta a tutti: famiglie, ragazzi e adulti. Lungo il percorso saranno lanciate polveri colorate ai partecipanti, per poi terminare nell’area centrale dell’evento per continuare la festa. Ci si potrà iscrivere a partire dalle 18, sempre in piazza Pertini, dove verranno consegnati i kit di benvenuto.