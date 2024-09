‘Piriciof’ è il nuovo presidente di Vip: “Siamo un gruppo dal cuore unico”

‘Piriciof’ in primo piano, con il becco blu, in una gag della Giornata del naso rosso del 2023

È entrato in Vip (Vivere in positivo) due anni fa e pur essendo “giovane di naso”, come dice lui, da lunedì sera è il presidente dei clown di corsia di Pinerolo. Mario Marino, ha 64 anni, vive a Prarostino ed è stato dirigente nel settore veterinario dell’Asl To3. Arrivata la pensione, ha deciso di indossare il naso rosso e due anni fa è nato ‘Piriciof’. Un richiamo alle storpiature del personaggio Pappagone di Peppino De Filippo.

“In questi anni Piriciof è cresciuto e per me è stata un’esperienza totalizzante – rivela –. Mi sono buttato a capofitto, tra progetto scuole e servizi in case di riposo, ospedale e centri disabili”. Nel 2023 ha preso parte anche al raduno nazionale e racconta di “aver stretto amicizia e coltivato sentimenti di fratellanza” per i nasi rossi che ha incontrato e con cui condivide l’impegno di volontariato: “Per fare i nostri servizi è importante non dimenticarci di noi stessi e del clown che è vicino. Tutti possiamo avere le nostre giornate no, le nostre ombre, ma dobbiamo regalare dei sorrisi e dei momenti piacevoli alle persone con cui ci relazioniamo, mettendo in gioco noi stessi”.

Marino ha preso il timone dell’associazione da Davide Gozzi, in arte ‘Fatino’, che ha lasciato per motivi personali, dopo essere ritornato presidente, alla fine del mandato di ‘Luminoso’ (Maurizio Mottoso).

“Il corso per diventare clown l’ho fatto come una sfida verso me stesso, con questo incarico, invece, sento la responsabilità. Ma noi siamo un gruppo dal cuore unico e voglio superare la centralità della figura del presidente, per far emergere proprio quella del gruppo” anticipa ‘Piriciof’.

Al suo fianco, come vice, c’è ‘Scorzy’ (Margherita Scorzelli), il segretario è ‘Amica’ (Lorena Piga), il tesoriere Shinai (Marzia Caccamo) e il consigliere MagnaMagna (Eleonora Accorinti).