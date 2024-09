La torinese Pininfarina disegna le nuove livree delle Frecce Tricolori: ecco come saranno [VIDEO]

Come riporta Ansa Piemonte, Pininfarina disegnerà la nuova livrea delle Frecce Tricolore.



La livrea è stata presentata oggi durante la cerimonia per il rientro delle Frecce Tricolori dal loro North America Tour 2024, alla presenza del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, del ministro della Difesa Guido Crosetto, del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Luca Goretti, del capo di Stato Maggiore della Difesa Amm. Giuseppe Cavo Dragone, e di numerose altre istituzioni.



L'evento si è svolto presso l'aeroporto militare di Istrana, sede del 51esio Stormo Caccia Ferruccio Serafini.

Ecco il video di presentazione pubblicato dalla Pininfarina sui propri canali social.





"È un grande onore presentare la nuova livrea delle Frecce Tricolori disegnata da Pininfarina. Questo progetto si ispira a quello che abbiamo definito il Rinascimento del Tricolore, un'idea che incarna il nostro orgoglio nazionale e la celebrazione del simbolo che ci rappresenta nel mondo. Le Frecce Tricolori non sono solo un emblema di abilità tecnica e precisione, ma anche di passione e dedizione. Con questa livrea celebriamo il loro spirito e il loro impegno, creando un'opera che accompagnerà le loro esibizioni mozzafiato per decenni. Ringraziamo l'Aeronautica Militare per la fiducia riposta nella Pininfarina e nella sua creatività che da quasi 95 anni continua a rappresentare il design italiano nel mondo" sottolinea Silvio Angori, vicepresidente e amministratore delegato di Pininfarina.