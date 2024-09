Tamburi e giochi in piazza per "Crescere in Città", il catalogo con più di mille attività per bambini e ragazzi

Bowling, tamburi, scacchi: decine di bambini a giocare in piazza Palazzo di Città. L'occasione è stata la presentazione della nuova stagione di "Crescere in Città", il catalogo di offerte che il Comune insieme ai Centri di ITER (Istituzione Torinese per un'Educazione Responsabile), Musei, Istituzioni Culturali, Enti Pubblici, Enti Privati e Associazioni del Territorio propone a bambine, bambini, ragazze e ragazzi di ogni età.

Da domani l'intero catalogo sarà online sul sito del Comune, suddiviso in base alla fascia di età, alla tipologia di proponente e all’area tematica: sostenibilità ambientale, linguaggi espressivi, conoscere la città e la tutela del patrimonio, discipline STEM e cittadinanza digitale, costituzione, diritti e cittadinanza inclusiva, cultura ludica, benessere e salute.

"Oggi presentiamo il catalogo Crescere in città - ha commentato l'assessora alle politiche giovanili e presidente ITER Carlotta Salerno - le opportunità formative, educative, culturali e di cittadinanza di cui la Città di Torino si occupa attraverso ITER e che vede la partecipazione e collaborazione di Enti, istituzioni e enti del terzo settore. Abbiamo organizzato alcune dimostrazioni con alcuni bimbi in piazza Palazzo di Città per avvicinare educazione, città e divertimento. Crescere in città è offrire opportunità, mettere in contatto i ragazzi con la città, innescare scintille, dare visione e fare vedere la moltitudine che la città offre loro".