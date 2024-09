Cerca di uccidere una dottoressa del Giovanni Bosco: arrestato un 28enne in Barriera

È stato sottoposto a fermo da parte della Polizia un 28enne, di origine nigeriana, indiziato per tentato omicidio, il quale, una volta tratto in arresto, ha anche attuato resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono all’inizio della settimana. Era lunedì mattina, alle ore 7.40, quando una dottoressa dell’ospedale San Giovanni Bosco, mentre sta per entrare nel pronto soccorso, viene avvicinata da un uomo che senza proferire parola, estrae un coltello dal borsello e inizia a tirare dei fendenti all’altezza dell’addome della dottoressa

Secondo quanto ricostruito la donna si protegge con la borsetta e nella foga cade per terra. In questo frangente l’aggressore avrebbe tentato di colpirla nuovamente, ma la donna per autodifesa ha scalciato l’uomo che si è poi allontanata.

La donna si mette quindi in fuga, ma l’uomo la insegue tra le auto in sosta, fino a quando la vittima riesce a trovare riparo nella struttura ospedaliera. L’aggressore, a questo punto, si allontana facendo perdere le tracce. La vittima ha riportato una ferita lacero contusa alla mano e diverse escoriazioni.

A seguito delle descrizioni fornite dalla vittima sono iniziate le ricerche coordinate dal Commissariato di Barriera di Milano. Poco dopo le 14.30 una pattuglia della Polizia di Stato impegnata in un servizio interforze di controllo del territorio nelle aree del quartiere con l’Esercito Italiano, ha rintracciato l’uomo in via Palestrina.

Il 28enne aveva ancora indosso gli abiti del mattino. Al momento della perquisizione, il presunto aggressore oppone resistenza scalciando gli agenti e ferendo un poliziotto del commissariato ad una mano con un’unghiata. Nonostante ciò, l’uomo viene messo in sicurezza e arrestato dagli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Milano.