Per Coldiretti Piemonte: "Bene il voto UE che garantisce il principio di reciprocità"

Dopo l’appello rivolto agli europarlamentari italiani, Coldiretti e Filiera Italia accolgono con soddisfazione l’approvazione a larga maggioranza delle due risoluzioni che avevano l’obiettivo di opporsi ai progetti di regolamento della Commissione Europea volti a stabilire dei limiti massimi di residuo (LMR) per sostanze attive non più autorizzate in UE, creando così delle tolleranze all'importazione per i prodotti che contengono tali sostanze.

Le due obiezioni passeranno ora al vaglio della plenaria, che potrebbe essere già a Strasburgo dal 16 al 19 settembre, per l’eventuale conferma, in caso di voto positivo, della posizione del Parlamento europeo.

“Proprio in vista del voto di oggi, Coldiretti e Filiera Italia, in qualità di rappresentanti del settore agricolo e alimentare italiano, avevano scritto ieri una lettera agli europarlamentari italiani ribadendo tre richieste fondamentali: ritiro dei progetti di regolamento che introducono tolleranze all'importazione per le sostanze vietate in UE; non concedere tolleranze all'importazione per i prodotti provenienti da Paesi terzi che contengono sostanze attive vietate in Europa; presentare nuovi regolamenti che limitino i residui per tali sostanze, in linea con il principio di precauzione - evidenziano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale –. Una posizione netta dettata dalla necessità di garantire il principio di reciprocità, proteggere la salute dei consumatori e degli operatori agricoli europei, nonché una concorrenza leale per gli agricoltori europei. E’ necessario che il tema della reciprocità, trasversalmente condiviso da tutti i partiti in campagna elettorale, venga ora rispettato”