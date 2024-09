Alla Reggia di Venaria ritorna la Festa della Nascita

Dopo il grande successo delle tre precedenti edizioni con oltre 2.500 partecipanti, domenica 15 settembre, nel meraviglioso scenario dei Giardini della Reggia di Venaria, torna la Festa della Nascita: un gioioso evento di “benvenuto alla vita” organizzato per celebrare ed accogliere in comunità l’arrivo dei nuovi nati e delle nuove nate del 2023 e 2024.

Un’intera giornata, dalle ore 10 fino alle 19, all’insegna della bellezza e del relax, che quest’anno presenta molte novità: il numero dei Comuni che promuove la Festa sale a 31, nuovi partner, un’ampia mobilitazione del mondo della salute e un’area dedicata al rapporto con la natura.

La Festa è rivolta a tutte le famiglie con bambine e bambini nati nel 2023 e 2024, con l’obiettivo di far conoscere le opportunità offerte dai servizi locali, dal mondo della Cultura, della Sanità e dell’Educazione: nei Giardini saranno allestite “isole” dedicate a vari temi, dove si svolgeranno laboratori, attività ludico-ricreative e informative.

I genitori avranno l’occasione di vivere momenti emozionanti, scattare immagini indimenticabili e soprattutto incontrare esperti, confrontarsi con loro sulla genitorialità, sul “ben-essere” delle bambine e dei bambini e su quello della famiglia. Anche quest’anno il programma prevede una tappa musicale di MITO per la Città, estensione del cartellone principale di MITO SettembreMusica all'intero tessuto urbano che talvolta esce anche fuori dai confini cittadini, diffondendo il “ben-essere” attraverso la buona musica.

Le esperienze culturali e nella natura vissute dalle famiglie sono riconosciute da un corpus crescente di ricerche scientifiche come risorse determinanti per lo sviluppo biologico e sociale già dai primi mille giorni: il periodo che prende avvio dal concepimento è tra i più rilevanti sotto il profilo della crescita del patrimonio neurale ed è una risorsa per tutta l’esistenza.

All’iniziativa partecipano:

31 Comuni: Alpignano, Avigliana, Beinasco, Borgaro Torinese, Brandizzo, Bruino, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Cuorgnè, Druento, Foglizzo, Grugliasco, La Cassa, La Loggia, Leinì, Moncalieri, Pianezza, Pinerolo, Rivoli, Rosta, San Gillio, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Torino, Venaria Reale, Volpiano. Queste città, come segno di attenzione verso la prima infanzia, hanno adottato il Passaporto culturale #naticonlacultura, ideato dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna, che consente il libero accesso alle famiglie in oltre 45 musei Family and Kids Friendly della rete Abbonamento Musei nel primo anno di vita dei bambini e delle bambine. Il Passaporto è consegnato dalle strutture sanitarie alla nascita o inviato dalle amministrazioni cittadine aderenti ed è scaricabile per tutti i nati anche dal sito web naticonlacultura.it Alpignano, Avigliana, Beinasco, Borgaro Torinese, Brandizzo, Bruino, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Cuorgnè, Druento, Foglizzo, Grugliasco, La Cassa, La Loggia, Leinì, Moncalieri, Pianezza, Pinerolo, Rivoli, Rosta, San Gillio, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Torino, Venaria Reale, Volpiano. Queste città, come segno di attenzione verso la prima infanzia, hanno adottato il, ideato dalla, che consente ilFamily and Kids Friendly della reteneldei bambini e delle bambine. Il Passaporto è consegnato dalle strutture sanitarie alla nascita o inviato dalle amministrazioni cittadine aderenti ed è scaricabile per tutti i nati anche dal sito web

l’ASL TO4 con i Consultori e Punti Nascita degli Ospedali di Ciriè, Chivasso e Ivrea, presenti dalla prima edizione, e le Aziende Ospedaliere della Città di Torino e dell’area metropolitana: A.O.U. Città della Salute e della Scienza con l’Ospedale Sant’Anna, ASL Città di Torino con i Consultori e gli Ospedali Maria Vittoria e Martini, A.O. Ordine Mauriziano di Torino, ASL TO3 con i Consultori e gli Ospedali di Rivoli, Pinerolo, ASL TO5 con i Consultori e gli Ospedali di Carmagnola, Chieri e Moncalieri.

L’appuntamento è curato dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude con CCW-Cultural Welfare Center ETS e La Rete delle Donne

in collaborazione con:

Fondazione Medicina a Misura di Donna, Abbonamento Musei, e la partecipazione delle Associazioni Filieradarte aps – Nati per muoverci, TerraTerra, APS - Istituto Musicale Comunale “Leone Sinigaglia” di Chivasso, le biblioteche del Sistema Bibliotecario Area Metropolitana - SBAM, Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese - SBIC, Sistema Bibliotecario Pinerolese, le Biblioteche civiche torinesi - BCT, l’Associazione Italiana biblioteche - AIB, Centri per le Famiglie, Fondazione PAIDEIA, Fondazione TRG, Legalarte, MITO per la Città - Fondazione per la Cultura di Torino, Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto di Pieve Santo Stefano, UniTO - Corso di Laurea in Ostetricia e UniTO - Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica.

e con il contributo di:

Centrale del Latte di Torino, Fondo Micol Carrara, Rotary Club Torino San Carlo, Lungo Fruits, Ricola.

In occasione della Festa della Nascita viene lanciato dalla Regione Piemonte il progetto sperimentale “Nati con la Natura”, sviluppato dal Tavolo “Primi 1000 giorni” nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione. Il format Festa della Nascita è patrocinato da CSB-Centro per la Salute del Bambino, Fondazione Medicina a Misura di Donna, Unicef.

Il progetto rientra nell’azione di sistema “Milleculle: nutrirsi di cultura” sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo con il bando Cultura per Crescere, che pone in rete i principali progetti culturali dedicati alla prima infanzia, in cooperazione con i mondi della Sanità e dell’Educazione: Nati per Leggere (biblioteche), Nati con la Cultura (musei), Nati per la musica.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La Festa è rivolta a tutte le famiglie con bambine e bambini nati nel 2023 e 2024, ovunque residenti. Per aderire gratuitamente (2 adulti con ogni nuovo nato, oltre ad eventuali fratelli e sorelle) è necessario presentare il Passaporto culturale consegnato dai rispettivi Comuni di residenza aderenti, o scaricato dal sito naticonlacultura.it e prenotarsi entro il 13 settembre 2024 al link https://festadellanascita2024.eventbrite.it

Anche quest’anno potranno prendere parte all’evento le donne nell’ultimo trimestre di gravidanza che hanno ricevuto il Passaporto culturale per la Mamma, progetto sperimentale avviato un anno fa presso gli ospedali torinesi, consegnato durante i corsi di accompagnamento alla nascita.