A Eclectic Estival la musica di Itamela di Dado Moroni e del Trio Euterpe

Sabato 14 settembre, per la prima volta, durante Eclectic Estival 3° Edizione, il festival anticonvenzionale ed eclettico in programma nella centenaria Villa Chiuminatto, nel cuore della Crocetta a Torino, saranno esposte le opere dei tre vincitori del Premio Fondazione BuonoLopera selezionati tra i partecipanti dell’ultima edizione di Paratissima Talents, manifestazione artistica organizzata da Paratissima: Daniele Accossato con le sue opere scultoree in jesmonite, Silvia Loi con la proiezione di filmati effimeri e Crissi Campanale con una performance live sullo scorrere del tempo, che si svolge in contemporanea al concerto di musica classica del Trio Euterpe formato da Salvatore Passalacqua al clarinetto, Francesca Fiore al violoncello e Salvatore Gitto al pianoforte, un autentico concentrato di musica, energia, passione e genuinità, la cui storia è legata alle isole Eolie che accendono l’anima dei componenti del trio. A seguire, Itamela che propone le melodie caratteristiche dei paesi di origine dei componenti del gruppo, con brani della tradizione dalla Liguria del genovese Dado Moroni, dalla Sicilia del vulcanico Enzo Zirilli e poi l’America con il jazz, il blues, il rhythm & blues e il blues latino di Cuba, terra d’origine di Yanara Reyes McDonald.

A conclusione dell’appuntamento, una giuria composta da Giulio Buono, Eleonora Innocenti Sedili e Laura Tota renderà nota la classifica finale e assegnerà i premi ai tre artisti: 2.500 euro al primo classificato, 1.500 euro al secondo e 1.000 euro al terzo.