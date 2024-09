Treno deragliato a Milano: cancellazioni e ritardi di oltre due ore anche a Porta Nuova

Ritardi e rallentamenti proseguono a Milano dopo il deragliamento di un treno passeggeri avvenuto questa mattina in via Pallanza, all'incrocio con viale Fulvio Testi. "La circolazione permane rallentata per lo svio di un treno merci nei pressi di Seveso - si legge sul sito di Trenitalia - Prosegue l'intervento dei tecnici". I treni alta velocità, Intercity e regionali possono essere instradati sul percorso alternativo e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Limitazioni per i regionali della Torino-Milano

I treni regionali della linea Torino - Milano subiscono limitazioni di percorso, hanno origine e terminano la corsa a Milano Porta Garibaldi. Il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:38) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale. Il treno FR 9782 Milano Centrale (6:53) - Torino Porta Nuova (7:55) è stato invece cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9600 Milano Centrale (7:53) - Torino Porta Nuova (8:55), che oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello.

Disagi soprattutto per i treni ad alta velocità

I passeggeri in partenza da Milano Centrale diretti a Bologna Centrale possono utilizzare il treno FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Sapri (14:32); quelli diretti a Roma Termini e Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9605 Milano Centrale (6:35) - Napoli Centrale (11:03). I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio da Milano Rogoredo con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.