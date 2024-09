Nicco in Val Chisone: “Bisogna chiedere presto lo stato di calamità naturale” [FOTO]

Nicco in visita a Villar Perosa

“Riferirò al presidente della Regione e all’assessore competente quello che ho visto e mi assicurerò che ci sia un intervento tempestivo per chiedere lo stato di calamità naturale, con la conseguente erogazione di fondi per mettere in sicurezza il territorio e riparare i danni”. Davide Nicco, presidente del Consiglio regionale, ha fatto visita stamattina ai Comuni della Val Chisone, colpiti dall’alluvione del 4-5 settembre.

Si tratta di Perosa Argentina, Inverso Pinasca, Pinasca, Roure, Pramollo, San Germano Chisone e Villar Perosa, paese dove sono stati riportati i danni maggiori e c’è voluto l’intervento di 250 volontari e 40 mezzi per rimuovere acqua e fango.

Proprio a Villar, Nicco è stato accompagnato dal sindaco Marco Ventre e dalla sua Giunta a vedere di persona la frana di via Buonarroti che minaccia le abitazioni vicine e quelle vicine all’Unes e al municipio.