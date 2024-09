Una commistione di stili in un unico edificio: casa Lattes

Sita a pochi passi dalla stazione ferroviaria Porta Nuova, essa è il risultato dell'estro creativo dell'ingegner Giorgio Lattes, il quale dovette faticare non poco per ottenere il permesso dell'edificazione dello stabile.

All'epoca, infatti, ogni progetto architettonico doveva essere sottoposto alla valutazione della Commissione D'Ornato. Lattes inviò, all'allora sindaco Secondo Frola, i "[...] progetti di case signorili per abitazione [...] che domanda costruire sul terreno di sua proprietà [...] in Torino" in una lettera datata 9 aprile 1909.

Passeggiando per le vie di Torino non si può non soffermarvisi dinanzi, per poter godere dello straordinario caleidoscopio di significati che offre e di emozioni che suscita.