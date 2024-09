Carcere di Torino sempre più nel caos: da inizio anno 43 aggressioni e 61 agenti feriti

La nota del sindacato di Polizia Penitenziaria ricostruisce così i fatti: "Un detenuto straniero pretendeva il cambio del proprio materasso, una volta accontentato, il detenuto sosteneva che il materasso fosse pieno di polvere e dunque non di suo gradimento. Il detenuto dava in escandescenza rovesciando le scrivanie e veniva spostato al reparto isolamento; durante il suo spostamento da un piano all’altro, sono rimasti feriti (5) cinque poliziotti per contenerlo e bloccarlo tanto che, nel contenimento, il detenuto ha colpito il personale con spintoni, calci e pugni facendo cadere rovinosamente per le scale alcuni membri del personale".

E ancora: "Sempre nella giornata di ieri, all’ottava sezione del padiglione B i detenuti hanno lanciato bombolette incendiate e altri oggetti nel corridoio della sezione impedendo al solo agente di servizio di effettuare le operazioni della conta. In sostanza, il padiglione B è un vero e proprio campo di battaglia, una guerra continua quotidiana, e a farne le spese sono solo i poveri agenti. Si è trattato dell’ennesima giornata campale con grave nocumento per l’incolumità fisica del personale di Polizia penitenziaria che vi presta servizio e della stessa popolazione detenuta".

Il Segretario Generale dell'OSAPP sottolinea con rabbia: "Il carcere di Torino è diventato un vero e proprio carcere infernale senza un comandante di reparto titolare il personale di Polizia penitenziaria è totalmente abbandonato a se stesso senza guida e senza direttive, i detenuti spadroneggiano sono aperti e si rifiutano di farsi chiudere, in pratica, le regole le dettano loro. Intanto, le celle pullulano di armi rudimentali, lamette e telefoni, ma anche droga e grappa artigianale prodotta clandestinamente. Chi comanda davvero lì dentro? Da quando non viene effettuata una perquisizione straordinaria?".

Beneduci non si ferma e incalza: "Non illudetevi, Torino non è un caso isolato. Il carcere non è più un presidio di giustizia, ma una terra di nessuno dove lo Stato ha alzato bandiera bianca". E con tono accusatorio, conclude: "L'amministrazione penitenziaria è miope e incompetente. È questa la loro idea di gestione? Il sistema è al collasso, la società a rischio, il personale teme per la propria incolumità fisica. Necessita l’intervento urgente del Governo. Chiediamo aiuto al Ministro Nordio e al Sottosegretario Delmastro visto che l’amministrazione penitenziaria centrale afflitta da endemica incompetenza è completamente assente e ha abbandonato i suoi uomini a loro stessi".