Al via i lavori di riasfaltatura di alcune importanti vie di Moncalieri

Dopo il verde pubblico, ecco le strade. A partire da domani, lunedì 16 settembre, a Moncalieri partono i lavori di riasfaltatura in alcune importanti vie della città.

Le strade interessate

Gli interventi si concentreranno, in particolare, su strada del Cervo, via Pirandello, via Ariosto e corso Parini. L'assessore ai Lavori pubblici Angelo Ferrero ha sottolineato che, dopo il completamento della fognatura delle acque bianche da parte della Smat, è giunto il momento di rimettere a posto il manto stradale ammalorato in diverse vie di Moncalieri.

Migliorare la viabilità

Questi lavori sono essenziali per garantire una migliore viabilità e sicurezza ai cittadini, oltre a migliorare l'aspetto delle strade interessate. Le abbondanti piogge della primavera e i nubifragi (con annessi danni) dell'estate hanno lasciato pesanti strascichi. Necessario, quindi, intervenire prima che arrivi la stagione fredda.