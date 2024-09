Il 28 settembre torna la Giornata Nazionale ABIO

Sabato 28 settembre torna la Giornata Nazionale ABIO, l’evento più importante per ABIO da sempre al fianco dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie in ospedale, che quest’anno raggiunge la sua ventesima edizione.

Attraverso giochi, sorrisi e una presenza qualificata nei reparti, i volontari ABIO forniscono un sostegno essenziale nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali, offrendo alle famiglie luoghi e attenzioni specifiche che accompagnano e supportano le cure mediche erogate. La ventesima edizione della manifestazione rappresenta un importante traguardo per ABIO che opera con impegno e passione sin dal 1978, contando su circa 4.000 volontari presenti in oltre 200 reparti di pediatria, riuniti in più di 50 organizzazioni sparse sull’intero territorio italiano. Un anniversario significativo che ABIO desidera festeggiare nelle principali piazze delle città dove è presente con il suo servizio di volontariato. Qui si potranno ascoltare le testimonianze dei volontari e comprendere cosa significhi svolgere il servizio in ospedale e decidere di prendersi cura, ogni giorno in tutta Italia, dei piccoli ricoverati. Sarà inoltre possibile sostenere ABIO tramite un’offerta, ricevendo un cestino di ottime pere: il simbolo della Giornata!