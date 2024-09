Sestriere pensa ai più piccoli: nel municipio arriva il nuovo micro nido (che cambia casa)

“Abbiamo spostato la sede del micro nido – ha dichiarato Chantal Re - con l’obiettivo di arrivare ad un polo scuole dove tutti possano accedervi facilmente, senza barriere architettoniche, con un’area verde dedicata. Ideale per le persone che vivono e lavorano in montagna e possono recarsi in un unico luogo dove poter lasciare i bimbi al micro nido, alla scuola d’infanzia, alle elementari e medie a seconda dell’età. Qui abbiamo un grande open space con una zona per il gioco, una sala per la refezione, una attrezzata per area ludico didattica, una per il riposo e, come detto, una zona verde per fare attività all’area aperta sia in estate che in inverno”.