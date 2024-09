In fiamme il tetto di un'abitazione a Caprie; Vigili del fuoco in azione

Alcune squadre dei vigili del fuoco del comando di Torino stanno intervenendo a Caprie in via Coppo per 'incendio di un tetto.

Il rogo si è sviluppato sulla falda di 60mq di un'abitazione di due piani, sulla copertura erano installati anche dei pannelli solari. Sul posto la squadra "91" di Susa e quella dei volontari di Borgone, la via d'accesso molto stretta non ha permesso l'avvicinamento delle autobotti, è stata così predisposta una linea d'alimentazione idrica con 200 metri di condotta di manichette.

Due anziani sono stati curati dai sanitari del 118 giunti sul posto. Alle 14.30 le operazioni di spegnimento del rogo sono quasi ultimate.