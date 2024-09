MiTo Settembre Musica: i concerti di lunedì 16 settembre

Proseguono i concerti di MiTo Settembre Musica e Mito per la città.

OLIVIER MESSIAEN HARAWI, CHANT D’AMOUR ET DE MORT

chant d’amour et de mort

Il soprano belga Katrien Baerts si è distinta per la sua voce potente e sensuale e per la sua interpretazione

deutsches Requiem di Brahms e Les Illuminations di Britten. Il suo grande amore per la musica contemporanea è

ospite gradita al Festival di Salisburgo, dove è tornata per la terza volta la scorsa estate. Tra i punti salienti della

prossima stagione figurano Mysteries of the Macabre di Ligeti con l’Orchestra Sinfonica di Anversa, il debutto alla

Philharmonie di Parigi con l’Ensemble intercontemporain e una tournée con i Kafka-Fragmente di Kurtág. In campo

operistico Katrien Baerts ha debuttato in Bählamms Fest di Olga Neuwirths alla Triennale della Ruhr e ha

rivista «Opernwelt» l’ha elogiata per il suo «fantastico modo di recitare e cantare» al Festival di Lausitz. Il suo

repertorio comprende Pamina in Die Zauberflöte, Micaela in Carmen e La voce di un falco in Die Frau ohne