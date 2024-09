Ruota panoramica, Europa Verde: "Meglio collocarla al Parco della Pellerina"

"La proposta di installare una ruota panoramica a Torino nei pressi del Monte dei Cappuccini non sembra coerente con l’obiettivo di valorizzare la città, sia per ragioni ambientali che paesaggistiche.

Non si tratta di un rifiuto basato su pregiudizi, ma su motivazioni fondate.

La ruota panoramica, pur essendo considerata uno “spettacolo viaggiante”, non trova una collocazione adeguata in una zona centrale come quella scelta.