Il Comune di Pinerolo promuoverà e praticherà la gentilezza

Pinerolo diventa il primo ‘Comune gentile’ del Piemonte. Domani, mercoledì 18 settembre, alle 16,30, la firma per l’adesione al ‘Movimento Italia Gentile’, con cui si impegna a promuovere e praticare la gentilezza, coinvolgendo associazioni e scuole. L’appuntamento è al Parco della Pace, nella zona olimpica, dove verrà inaugurato il ‘Cammino dei 5 Valori’. Questo è un ‘percorso vita’, ideato da My Life Design Odv, dedicato a gentilezza, perdono, gratitudine, ottimismo e felicità. Inquadrando con smartphone o tablet i Qr-code sparsi nel Parco, ci si potrà prendere cura del proprio giardino interiore, con meditazioni e pratiche di consapevolezza.

Il Movimento Internazionale della Gentilezza è stato fondato dal biologo e naturalista e autore bestseller Daniel Lumera e in Italia è promosso dall’organizzazione di volontariato My Life Design, creata dallo stesso Lumera. Lui in persona sarà ospite dell’evento di domani, con la sottoscrizione del ‘Manifesto delle Città Gentili’ da parte dell’assessora allo Sport Bruna Destefanis, che prenderà la delega alla Gentilezza.

Ma quali saranno i progetti gentili che il Comune vorrà portare avanti? “Intanto le panchine del Cammino saranno posizionate in zone del parco dove possono accedere senza problemi anche i disabili motori e ci saranno dei Qr-code con linguaggio braille per permettere anche a ipovedenti o non vedenti di usarli”. Ma l’impegno chiesto dal Movimento si estende a molteplici campi, come coinvolgimento di altri Comuni, scuole e promozione della sostenibilità.

La giornata si chiuderà al Teatro del Lavoro (via Caprilli 31), alle 18, per un dialogo tra Lumera e il vescovo Derio Olivero sui temi di ‘Come se tutto fosse un miracolo’ (Mondarori) l’ultimo libro del biologo, che affronta. Modera l’incontro Paola Molino, Direttrice de ‘l’Eco del Chisone’. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria a questo link.