A Torino arriva il Sllent reading party: una festa silenziosa per leggere e ascoltare

È la nuova frontiera della festa. Il fenomeno è nato negli Stati Uniti e sta spopolando anche in Europa: fa leva sul silenzio, sull'ascolto, sul piacere di stare insieme e leggere, trascorrendo un paio d'ore in luogo dall'atmosfera rilassante, dove ci si può anche riempiere gli occhi di bellezza. Gli smartphone, però, sono assolutamente banditi, niente post, selfie, scatti.

Arriva a Torino il silent reading party: andrà in scena giovedì 26 settembre alle 20,30 ed è organizzato da Compagne di Banco, alias Elena Forno e Chiara Avidano, che compagne di banco lo sono state veramente, sui banchi del liceo classico Alfieri, e poi si sono ritrovate per scrivere un blog, un diario a due voci che, da marzo 2024, racconta di cose, eventi, persone, usi che furono, partendo dalla scuola, ma arrivando all'attualità. Hanno scelto un luogo speciale per questa festa, in centro, un posto che alcuni torinesi hanno già scoperto perché inserito nel circuito Open House: si tratta degli originalissimi spazi di 515, agenzia creativa di via Mazzini 40. Per dare un tocco italico, la serata è stata ribattezzata "Silenzio, ora si legge. Una festa silenziosa per leggere e ascoltare”.

L'idea

L’idea è quella di partecipare a una festa dedicata alla lettura, in compagnia, tra amanti dei libri e curiosi. L'iniziativa nasce, però, non solo per celebrare il piacere della lettura, ma anche la bellezza del silenzio, riempito di «cose di senso». Obiettivo: il recupero di spazi calmi in cui il pensiero si genera e prende spazio.

«Per questo i cellulari vanno spenti - dice Chiara Avidano - Bisogna riprendere in mano la propria mente e il proprio pensiero libero, dobbiamo imporci di allontanare uno strumento che ormai è vitale, ma è distraente e disturbante, bisogna ammetterlo». Elena Forno aggiunge: «Il cellulare si spegne e si dimentica il mondo social virtuale per abbracciare quello reale e, dopo la lettura, per condividere pensieri e impressioni».

Cosa occorre portarsi? Un compagno di avventure e letture, «libro o persona», spiegano le organizzatrici. Poi, occorre ritagliarsi un'ora di tempo dove parleranno parole scritte, lette e ascoltate: gli spazi di 515 saranno allestiti per ospitare una festa simile, con tappeti e cuscini. L'idea è rilassarsi, godere di uno spazio davvero originale e normalmente non accessibile al pubblico, leggere un libro o ascoltare una storia.

Per info: compagnedibanco90@gmail.com