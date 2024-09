Il prezzo di First Neiro on Ethereum s'impenna dopo l’annuncio di Binance

Il prezzo di First Neiro On Ethereum ha registrato un'impennata di oltre l'886% negli ultimi giorni, arrivando a toccare quota 0,0003939 dollari, grazie all'acquisto FOMO della meme coin da parte degli investitori.

Il rialzo vertiginoso registrato dal prezzo di NEIRO arriva dopo che la meme coin ha ottenuto la quotazione su Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo. Nel frattempo, gli esperti alla ricerca della prossima meme coin da 100x, hanno individuato in PEPU una possibile sorpresa.

Il prezzo di First Neiro On Ethereum forma un canale rialzista

Il prezzo di First Neiro On Ethereum è uscito dal canale di consolidamento a medio termine tra 0,0000271 e 0,0001072 dollari nelle ultime ore. Ha poi trasformato il livello di resistenza a 0,0002343 dollari in un supporto e ora sta cercando di fare lo stesso con il livello di 0,0003473 dollari.

Nelle ultime ore, NEIRO ha stampato massimi e minimi più alti sul grafico a 4 ore, con la conseguente formazione di un canale ascendente. Se la meme coin dovesse continuare gli scambi all'interno di questo canale positivo per le prossime 24 ore, potrebbe tentare una sfida alla barriera di 0,0004462 dollari nel breve termine.

Tuttavia, l'uscita del prezzo di First Neiro On Ethereum dal canale rialzista potrebbe esporre l'altcoin al rischio di scendere sotto il livello di 0,0003473 dollari e potenzialmente di precipitare fino a 0,0002343 dollari nei giorni successivi.

I dati tecnici suggeriscono che First Neiro On Ethereum potrebbe subire una correzione

Da un punto di vista tecnico, gli indicatori sul grafico a 4 ore di NEIRO suggeriscono che la meme coin sta perdendo parte del suo slancio rialzista. In particolare, il Moving Average Convergence Divergence (MACD) e il Relative Strength Index (RSI) mostrano segni di un calo di interesse da parte degli acquirenti.

Nelle ultime ore, la linea MACD ha iniziato a cedere verso la linea del segnale MACD. Sebbene l'orientamento attuale delle due linee sia ancora rialzista, la riduzione del divario avverte che il trend positivo di NEIRO potrebbe essere prossimo alla fine.

Nel frattempo, il valore dell’RSI è sceso in maniera decisa nelle ultime ore. Ciò suggerisce che i venditori stanno lentamente iniziando a guadagnare forza contro gli acquirenti. Le letture elevate dell'RSI potrebbero anche essere viste come un segnale di vendita da parte dei trader perché indicano che il potenziale di ribasso di NEIRO è maggiore del suo potenziale di rialzo.

Dato che gli investitori iniziano a distogliere l'attenzione da NEIRO, la meme coin layer-2 Pepe Unchained (PEPU) potrebbe essere il prossimo progetto a esplodere, se lo slancio della sua prevendita è visto come un aspetto indicativo.

PEPU pronta a segnare una nuova epoca di scalabilità e utilità

Pepe Unchained (PEPU) è una nuova meme coin che vuole lasciare il segno nel fiorente settore delle criptovalute. Nel tentativo di distinguersi nell'affollato spazio crypto, il progetto mira a introdurre una versione (potenziata) dell'amata meme coin PEPE.

PEPE è già riuscita a scalare le classifiche delle criptovalute fino a diventare una delle meme coin più grandi per capitalizzazione di mercato. Tuttavia, ci vorrà qualcosa di speciale perché il token a tema rana salga ancora di più sul mercato. Pepe Unchained, grazie alla sua catena dedicata di livello 2, potrebbe essere il catalizzatore che lancerà PEPE verso nuove vette.

Pepe Unchained non solo darà agli amanti di PEPE una velocità di transazione 100 volte superiore a quella di qualsiasi meme coin distribuita su Ethereum, ma ridurrà anche le commissioni di rete. Ciò consentirà agli investitori di inviare e ricevere criptovalute quasi a costo zero. Questa esperienza veloce e a basso costo sarà raggiunta con il lancio di PEPU.

Gli investitori saranno anche in grado di collegare i loro asset tra la blockchain di Pepe Unchained e quella di Ethereum. In questo modo i possessori di token avranno accesso al duplice vantaggio della solida struttura produttiva di Ethereum e della velocità impressionante della blockchain Layer-2 di Pepe Unchained.

Analisti ed esperti, tra cui lo YouTuber Samubit con 12.600 abbonati, sono entusiasti di Pepe Unchained. In un recente video, Samubit ha affermato che PEPU ha il potenziale per essere la prossima grande meme coin ad esplodere.

Venduto a 0,0097284 dollari, è possibile comprare il token PEPU utilizzando ETH, USDT, BNB o carta bancaria. Una volta acquistati, i token possono anche essere messi in staking con un impressionante APY del 153%.

