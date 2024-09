Moncalieri si candida a capitale italiana della cultura 2028

La notizia è arrivata nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 18 settembre, al Circolo dei lettori di Torino, durante la presentazione del ricco cartellone degli eventi della città per l'autunno: Moncalieri si candida a capitale italiana della cultura per il 2028.

Il perché di questa scelta

La nuova assessora Antonella Parigi ha spiegato il perché assieme al sindaco Paolo Montagna: "Giugiaro, Pininfarina, le eccellenze economiche e del design di Moncalieri vengono ricordate anche oltre i confini della città, per questo nel giorno in cui promuoviamo le nostre bellezze e gli appuntamenti dell'autunno vogliamo far partire un percorso per fare di Moncalieri la capitale italiana della Cultura 2028".

"Un ponte verso il futuro"

"Siamo in campo per vincere, faremo tutto quello che è in nostro potere per fare di questa città un ponte sul futuro. Vogliamo lasciare qualcosa di importante alle nuove generazioni e alla amministrazione che verrà dopo di noi", ha concluso Montagna, chiamando accanto a sé tutta la sua 'squadra ' di assessori. Il lungo cammino verso il 2028 è iniziato.