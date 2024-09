Un weekend alla scoperta dei 'Forti Fortissimi', da Exilles a Fenestrelle

Culminerà con la seconda edizione di Forti Fortissimi! , il 21 e 22 settembre, l’azione conclusiva del progetto Forti Piemonte, nato dalla volontà di Regione Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo di valorizzare e promuovere in modo integrato l’immenso patrimonio rappresentato dalle fortificazioni piemontesi. Un progetto che ha preso il via con il lancio della brand identity “Forti Piemonte”, sotto la quale è stata avviata una campagna di promozione e valorizzazione dei siti coinvolti e delle attività da loro organizzate nei mesi estivi.

Coordinatrice dell’intera iniziativa, la Fondazione Artea , in collaborazione con Associazione Abbonamento Musei, Fondazione Piemonte dal Vivo , Visit Piemonte, con il supporto di enti, associazioni e stakeholders locali, direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione e nell’animazione dei forti (Ministero della Cultura (MiC) – Direzione Regionale Musei Piemonte, Città di Pinerolo, Comune di Exilles, Comune di Gavi, Comune di Moiola, Comune di Vinadio, Unione Montana Valle Stura, Associazione Amici del Forte di Exilles, Associazione Progetto San Carlo Onlus - Forte di Fenestrelle, Associazione Revejo).

Un ricco calendario di iniziative, tra musica, spettacoli, visite guidate e tanto altro, che ha visto protagonisti i forti di Exilles, Fenestrelle, Gavi e Vinadio , già coinvolti nella prima edizione di Forti Fortissimi!. Siti di assoluto rilievo che quest’anno si sono arricchiti di nuovi partner: il progetto Le Strade dei Forti, nato dalla volontà di valorizzare il paesaggio fortificato del Pinerolese, e l’Opera 5 di Moiola , un’opera in caverna, tra le più grandi del cuneese, facente parte di un più ampio sistema difensivo di fortini della Valle Stura, che per la prima volta apre alle visite guidate dopo i lavori di restauro.

A chiudere questo fitto calendario sarà la seconda edizione di “Forti Fortissimi!”, il 21 e 22 settembre. Ripartendo dal grande successo conquistato lo scorso anno, con oltre 3.000 presenze, anche internazionali, registrate nel solo weekend, l’iniziativa ripropone un fine settimana in cui le cinque fortezze piemontesi si uniranno in un unico circuito museale e culturale diffuso, con proposte pensate per un pubblico diversificato di visitatori e turisti.