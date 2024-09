Competenza o follower? cosa cercare in uno specialista estetico

In questi ultimi decenni la medicina estetica e la chirurgia plastica hanno avuto un’impennata senza precedenti, da est a ovest del mondo, per la crescente pressione sociale di “adattarsi” agli ideali di bellezza imposti dai media e oggi più che mai dai social network.

Con la nascita e sviluppo di piattaforme come Instagram, Tik Tok e YouTube, è cambiato radicalmente il modo in cui oggi medici estetici e chirurghi plastici si promuovono, creando un filo sottile tra il vero professionista competente e il personaggio pubblico influente.

Questo fenomeno dell’”apparenza digitale” espone a rischi considerevoli perché non è possibile scegliere il proprio medico estetico o chirurgo plastico in base al numero di follower o di una regia scenografica accattivante. Lo specialista deve essere scelto in base alle reali competenze e per le esperienze acquisite grazie a una formazione medica rigorosa e a un’etica professionale solida.

In questo articolo cercheremo di chiarire perché è fondamentale scegliere uno specialista “con saggezza” e non basandosi sul numero di follower ed esploreremo quali sono i veri criteri che dovrebbero guidare questa decisione.

Come abbiamo detto negli ultimi tempi, la richiesta di procedure estetiche è aumentata vertiginosamente per svariati motivi, tra i quali migliorare la propria immagine, aumentare la fiducia in sé stessi, sentirsi meglio con il proprio corpo.

Questa crescita è stata alimentata anche dai media perché sempre più persone comuni hanno iniziato a confrontarsi con un’immagine di sé che spesso è ritoccata e perfezionata digitalmente.

I medici estetici e chirurghi plastici hanno iniziato a loro volta a creare pagine sui social per mostrare i risultati delle loro procedure, condividendo video degli interventi, testimonianze dei pazienti e aggiornamenti quotidiani delle loro attività. Questo approccio ha reso i social un potente strumento di marketing per attrarre nuovi pazienti.

Tutto questo porta a una riflessione sul fatto che il numero di follower e la popolarità online non sempre si allineano con la competenza e la qualità del lavoro del professionista.

Non si dovrebbe scegliere un medico estetico attraverso la raccomandazione degli influencer o alle foto che si vedono sui social.

Quando si sceglie un professionista della medicina estetica o un chirurgo plastico una delle cose più importanti da considerare è la sua formazione e certificazione ed è essenziale sapere le differenze sostanziali tra i vari livelli di competenza e specializzazione per fare una scelta informata.

Altra distinzione chiave, che non tutti i pazienti hanno ben chiara, è la differenza tra chirurghi plastici e medici estetici. Il chirurgo plastico inizia con una laurea in medicina, seguita da una specializzazione in chirurgia plastica che dura diversi anni. Sono specializzati in interventi chirurgici che possono includere tutto, dai lifting facciali, alle ricostruzioni dopo trauma e malattie.

I medici estetici invece, possono provenire da diverse specialità mediche. Alcuni sono dermatologi, altri sono chirurghi generali che si sono successivamente specializzati in medicina estetica non invasiva. E’ fondamentale che questi abbiano fatto un percorso adeguato e certificato per eseguire procedure estetiche che non sono chirurgiche.

Infatti i medici estetici si concentrano su trattamenti meno invasivi come iniezioni di filler, la tossina botulinica, peeling chimici e altro ancora legato al corpo, come la mesoterapia, la carbossiterapia e così via. Solo un medico certificato può garantire un livello di sicurezza e competenza adeguato per trattamenti medico estetici che potrebbero avere comunque delle conseguenze permanenti.

Vedere che un medico ha un numero elevato di follower non garantisce le competenze necessarie per eseguire in modo sicuro i trattamenti o gli interventi. Si devono controllare il curriculum professionale, la partecipazione a conferenze e il continuo aggiornamento scientifico.

Purtroppo sempre più medici sono diventati “influencer medico” diventando vere e proprie star dei social media, utilizzando innovative strategie di marketing digitale come sponsorizzazioni di post e annunci pubblicitari e collaborando con altri influencer non medici per costruire l’attrattiva.

Tutto ciò genera confusione al punto di confondere immagine e competenza. Un medico può avere milioni di follower senza che ciò significhi che sia il più qualificato.

Come paziente basarsi solo su questo parametro per scegliere lo specialista, può portare a risultati deludenti e a complicazioni serie, come in effetti sta accadendo da tempo.

I follower ripeto non garantiscono la competenza medica e la reale esperienza clinica del professionista. E’ fondamentale che i pazienti verifichino le credenziali del medico a cui ci si intende affidare. Molti chirurghi plastici sono dei membri delle associazioni professionali riconosciute come in primis la Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (SICPRE) o altre associazioni internazionali per il campo della medicina estetica. Queste organizzazioni assicurano che i membri abbiano ricevuto la formazione adeguata e rispettino un codice deontologico rigoroso verso i pazienti. E’ importante scegliere con saggezza il proprio specialista per garantire il proprio benessere in ambiti delicati come la medicina estetica, senza farsi influenzare dai numeri dei social media.

Prima di affidarsi a un professionista dedicate tempo alla ricerca, informatevi sulle credenziali mediche, ma anche sull’esperienza e il grado di aggiornamento continuo che ha del settore.

Valutate la trasparenza nei consulti iniziali e la saggezza delle sue conclusioni nel visitarvi, perché i miracoli non esistono, ma solo l’esperienza sicura e soddisfacente della sua competenza clinica e della capacità di comprendere le esigenze individuali, usando trattamenti sicuri ed appropriati.

