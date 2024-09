Le pallavoliste della Unionvolley a Palazzo Lascaris

“Oggi desideriamo celebrare non solo i vostri risultati sportivi, ma anche il simbolo di impegno, dedizione e spirito di squadra che rappresentate per la nostra regione”, ha dichiarato il presidente Nicco. “Il vostro percorso in Serie A1 è motivo di grande orgoglio per tutti noi. Non posso non menzionare la presenza di una campionessa olimpica nelle vostre fila, Carlotta Cambi, il cui talento e determinazione sono fonte di ispirazione per le giovani generazioni e per tutto il movimento sportivo piemontese. “Lo sport tutto, e anche la pallavolo, insegnano valori fondamentali quali la collaborazione, il sacrificio, qualità che voi dimostrate quotidianamente sul campo e che si riflettono nei vostri straordinari traguardi”.