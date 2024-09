Rifiuti, macerie, materassi: al Villaretto c'è una discarica abusiva a cielo aperto

La zona sarebbe in comproprietà tra comune di Torino e Anas, con il gruppo che si occupa di autostrade che però ha dato la sua parte in concessione a una società privata, per la durata di dieci anni, a partire dalla fine del 2009. Risultato: ad oggi la società 'concessionaria' risulta fallita e in stato di decadenza dal 2015. Come se non bastasse, il contenzioso che ne è nato è stato definito "perento" da una sentenza del Tar del settembre 2022.

Zaccaro: "Anche questa è Torino"

Nonostante la sentenza, l'area non è mai stata formalmente restituita ed i proprietari non si riescono a trovare. Un bel problema, mentre il degrado resta sovrano ogni giorno di più. "La discarica di Villaretto è un problema che sussiste da svariati anni. Essendo area della città di Torino, meriterebbe lo stesso rispetto del centro", ha attaccato la coordinatrice all'Ambiente della Circoscrizione 6 Giulia Zaccaro.

"L'area aveva un cancello, messo per chiudere l'area, che ora è sparito. Senza voler generalizzare bisogna ammettere che, nei pressi di quella zona, ci sono molte persone di etnia rom. Sembra essere stata comunque una discarica organizzata, l'ingresso era ben coperto e nascosto dalla vegetazione", ha proseguito Zaccaro.

Il Comune vicino a tornare in possesso dell'aula