Scuola, Fondazione CRT presenta l'edizione 2024 del Progetto Diderot

Suona la campanella per il Progetto Diderot di Fondazione CRT che accompagnerà circa 115.000 alunne e alunni delle scuole primarie e secondarie di tutto il Piemonte e della Valle d’Aosta nell’esplorazione di temi e discipline che guardano anche oltre le materie scolastiche più tradizionali, grazie a contenuti didattici innovativi.





Due le principali novità per questo anno scolastico:

- 24 linee didattiche: quest’anno il Progetto Diderot – che ha finora coinvolto 1,5 milioni di studenti - si arricchisce con 15 nuove linee didattiche, per un totale di 24 disponibili. Un ampliamento che rispecchia gli interessi eterogenei delle nuove generazioni e le evoluzioni più recenti dal mondo dell’innovazione, della scienza e non solo.

- Il roadshow di presentazione: 9 tappe in presenza aperte ai docenti e ai dirigenti scolastici, con partenza il 19 settembre dalle OGR Torino e a seguire tutti i capoluoghi di Piemonte e Aosta per raccontate nel dettaglio le linee didattiche del Progetto Diderot as 2024/2025.





La partecipazione al roadshow offrirà ai docenti presenti l'opportunità di iscrivere le proprie classi al click day: a partire dalle 14 del 16 ottobre, sul sito www.fondazionecrt.it, iscrizioni aperte per gli insegnanti di oltre 5.000 scuole primarie e secondarie del Piemonte e della Valle d'Aosta che potranno candidare gratuitamente le proprie classi al progetto Diderot.

“È sui banchi di scuola che si formano le cittadine e i cittadini di domani – dichiara la Presidente di Fondazione CRT Anna Maria Poggi -. Il progetto Diderot di Fondazione CRT, che quest’anno porta in aula nuove ‘sfide’ della contemporaneità che vanno dalla prevenzione del cyber risk alla bioingegneria dell’alimentazione, intende allenare le nuove generazioni al critical thinking, ad acquisire quello sguardo nuovo e creativo necessario per comprendere e orientarsi nel mondo”.





“L’obiettivo dell’Ufficio Scolastico Regionale è accompagnare la scuola nella realizzazione della sua mission educativa in termini di inclusione ed equità – afferma il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Stefano Suraniti -. Il Progetto Diderot propone attività, rivolte alle allieve e agli allievi delle scuole del Piemonte, per potenziare la didattica con percorsi e metodologie innovative e per favorire, in modo creativo e stimolante, lo sviluppo delle competenze utili per la propria crescita personale”.









Le 24 linee didattiche del Progetto Diderot per l’as 2024/2025





Le 24 linee didattiche sono sviluppate ad hoc con partner di eccellenza per preparare gli studenti a nuove sfide.





Ciascuna linea proporrà almeno un incontro in classe, da svolgersi nelle ore curriculari, a cui farà seguito la possibilità di iscrivere alcuni studenti o alcune classi allo step formativo successivo, che varia di linea in linea (dalle visite didattiche all’attuazione di percorsi PCTO).





Tra le linee che guardano all’innovazione tech, Edu Cyber Generation e Nextgen Cyberskills per la prevenzione del cyber risk, Programmo e invento con l'IA, Dalla molecola alla forchetta: bioingegneria della nutrizione, Realtà virtuale e aumentata per la matematica e la fisica e, per i più appassionati di matematica, Rinnova…mente: contiamo insieme e La crittografia? È un gioco!.





Come ogni anno in tutte le linee non manca l’attenzione alle tematiche green, al centro dei programmi di Green School: road to the future, Run for a cooler planet |utilizzo delle risorse naturali, Changemaking School e Le mie impronte sul pianeta, le quali guideranno i giovani alla valutazione del proprio impatto ambientale e alla comprensione dell’importanza del riutilizzo delle risorse.





Salute e prevenzione, anche sociale, saranno invece affrontati dalle linee I Care for me, for you, Escape Smoke 2.0 e Prevenire la violenza di genere. Nel filone dell’etica e dell’inclusione si inseriscono inoltre Caffè filosofico, La scienza del bene e del male, Learning to learn e Viaggio nella grammatica fantastica, per un apprendimento sempre più consapevole ed inclusivo.





Per l’arte e la cultura si confermano I speak Contemporary per l’avvicinamento all'arte in lingua inglese e Alla ricerca dell'armonia, alle quali si aggiungono Leonardo 4 Children per scoprire la creatività attraverso gli occhi di Leonardo da Vinci, Archeologia e storia, un giorno da archeologo e Inside Art, con focus sulla conservazione del patrimonio artistico e archeologico.