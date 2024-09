Chivasso fa la guerra all'abbandono di rifiuti: sanzionati in cinque

In collaborazione con gli ispettori ambientali SETA, la Polizia Locale di Chivasso nel primo semestre dell'anno ha inasprito i controlli sull'abbandono di rifiuti. In particolare, nelle attività svolte sono stati individuati e sanzionati cinque soggetti, secondo il regolamento comunale per mancata raccolta differenziata dei rifiuti oppure il non utilizzo dei contenitori messi a disposizione da SETA per la raccolta dei sacchetti, molto spesso abbandonati sui marciapiedi o per le vie del centro cittadino.

Inoltre, in periferia, sono stati rinvenuti numerosi cumuli di rifiuti, a volte anche pericolosi, come materiale di risulta edile o scarti di lavorazioni industriali. Per tali abbandoni, oltre a due denunce inoltrate alla Procura della Repubblica, sono scattate le indagini da parte degli agenti della Polizia Locale per individuare i trasgressori. Dalla fine dello scorso anno infatti, è stata introdotta dal legislatore una modifica sostanziale al Codice dell'Ambiente che punisce penalmente non solo più l'impresa che abbandona rifiuti, ma anche il privato cittadino, con sanzioni che vanno dall'ammenda sino all'arresto.