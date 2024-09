Perde il controllo dell'auto e innesca una carambola che coinvolge altri tre mezzi: due le persone ferite

Bruttissimo incidente nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 settembre, in corso Vittorio Emanuele, quasi all'incrocio con corso Galileo Ferraris. Sull'asfalto reso viscido e molto insidioso dalla pioggia, il conducente di un'Alfa Romeo Giulia ha perso il controllo del mezzo, che è finita dalla parte opposta della carreggiata, sbattendo violentemente contro una Fiat 500.

Quattro mezzi coinvolti e due feriti

Ne è nata così una carambola che ha coinvolto anche due vetture parcheggiate: i conducenti sono rimasti feriti ed entrambi sono stati condotti in ospedale, per fortuna senza gravi conseguenze per entrambi. La circolazione in zona è risultata poi a lungo rallentata a seguito dell'accaduto.