Il teatro amatoriale si prende la scena con la rassegna "Teatro APS - Amatori per scelta"

Dodici compagnie per dodici spettacoli ospitati in dodici diversi teatri piemontesi: tutto questo è Teatro APS – Amatori per scelta, la rassegna teatrale che si svolgerà da questo sabato fino a febbraio 2025 grazie a UILT Piemonte, associazione che riunisce più di 100 compagnie amatoriali del territorio.

Il primo appuntamento, sabato 21 settembre, sarà a Cambiano, con lo spettacolo "Nove giorni (T.V.I.)". Obiettivo della rassegna: promuovere il teatro amatoriale e valorizzare il ruolo delle associazioni culturali iscritte al runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Ma soprattutto mettere “in rete” le compagnie iscritte alla UILT Piemonte, in un progetto che le ha viste collaborare e interagire come forse mai era accaduto prima.

"Dodici compagnie saranno impegnate sul palcoscenico, ognuna con un proprio spettacolo", spiega la presidente di UILT Piemonte Aps, Rina Amato. "Altre dodici saranno invece quelle ospitanti, che hanno messo a disposizione uno spazio teatrale: talvolta perché lo hanno in gestione o co-gestione, talvolta trovando a loro volta un accordo con Comuni ed enti. L'importante per noi è che si rafforzi il rapporto di collaborazione tra compagnie e che ci sia una valorizzazione degli spazi teatrali".

La sigla APS è un acronimo che significa “associazioni di promozione sociale”, ma in questa occasione la Uilt Piemonte ha deciso di scomporlo e farlo diventare “Amatori per scelta”, per descrivere lo spirito che animerà la rassegna ma anche la passione e l'impegno che questi attori e attrici non professionisti mettono nel teatro.

Le 12 compagnie partecipanti presenteranno una varietà di spettacoli che spaziano dal teatro classico alla commedia, fino a rappresentazioni contemporanee. Ogni rappresentazione è pensata per intrattenere ma anche per stimolare riflessioni su temi sociali e culturali, rendendo ogni spettacolo un'occasione di dialogo tra il pubblico e gli artisti. I teatri coinvolti coprono un vasto territorio, favorendo la distribuzione capillare degli spettacoli in diverse città e borghi, in quasi tutte le province piemontesi.

L'intera rassegna è dedicata a Eugenio Allegri, celebre attore e regista scomparso nel 2022, ricordato per il suo contributo al teatro italiano e per il suo impegno nella formazione e nella promozione del teatro amatoriale.

GLI SPETTACOLI

sabato 21/9/2024 – ore 21

CAMBIANO – LABORATORIO TETRALE DI CAMBIANO APS

Nove giorni (T.V.I.)

TEATROVILLAGGIOINDIPENDENTE APS – SETTIMO T.SE (TO)

sabato 12/10/2024 – ore 21

ALESSANDRIA – TEATRO INSIEME ODV

Nel nome del padre

LA CORTE DEI FOLLI APS – FOSSANO (CN)

domenica 20/10/2024 – ore 17

SINIO (CN) – IL NOSTRO TEATRO DI SINIO APS

Le ultime lune

TEATRO INSIEME ODV – ALESSANDRIA

venerdì 8/11/2024 – ore 21

COLLEGNO (TO) – ALFATRE GRUPPO TEATRO APS

Intrighi in sottoveste

TEATRO PI GRECO APS – TORINO

venerdì 8/11/2024 – ore 21

SETTIMO TORINESE (TO) – TEATROVILLAGGIOINDIPENDENTE APS

Uomo e galantuomo

COMPAGNIA TEATRALE MASANIELLO APS – TORINO

sabato 23/11/2024 – ore 21

FOSSANO (CN) – LA CORTE DEI FOLLI APS

The Terminal

APS LA RIBALTA – NOVARA

sabato 30/11/2024 – ore 21

VOLVERA (TO) – FILODRAMMATICA ARTE DELLA COMMEDIA APS

2.24 dueventiquattro

COMPAGNIA TEATRALE PRIMOATTO APS – SALUZZO (CN)

domenica 8/12/2024 – ore 17

BAVENO (VB) – AMICI PER UN SOGNO APS

A Christmas carol

L’OFFICINA CULTURALE APS – CHIVASSO (TO)

sabato 18/1/2025 – ore 21.15

FUBINE (AL) – COMPAGNIA TEATRALE FUBINESE APS

Il matrimonio mancato

GRUPPO TEATRO CARMAGNOLA APS – CARMAGNOLA (TO)

sabato 01/02/2025 – ore 21

SALUZZO (CN) – COMPAGNIA TEATRALE PRIMOATTO APS

Ulisse Saturno farmacista notturno

ASSOC. CULT. VOLTI ANONIMI APS – TORINO

sabato 8/2/2025 – ore 21

CHIVASSO (TO) – L’OFFICINA CULTURALE APS

La vita non è un film di Doris Day

E…DIZIONE STRAORDINARIA APS – STRESA (VB)