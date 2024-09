Incrocio di domanda e offerta di lavoro nel Terzo Settore: in Piemonte nasce una nuova Academy

In Piemonte nasce una nuova Academy dedicata al "Welfare, coesione e innovazione sociale". Un progetto voluto dalla Regione per rispondere al fabbisogno occupazionale e alla richiesta di rinforzo delle competenze delle imprese operanti in “filiere” ampie e strategicamente rilevanti.

11 Academy

L'obiettivo è di integrare e completare l'offerta formativa "più tradizionale", coinvolgendo direttamente le imprese nel sistema formativo. In totale le Academy sono 11: due sono già partite in via sperimentale ed ora è il turno delle altre nove. La Regione ha stanziato complessivamente per l'iniziativa 96 milioni di euro.

"Incrocio domanda ed offerta Terzo Settore"

"L'Academy che presentiamo oggi - ha spiegato la vicepresidente Elena Chiorino - è significativa perché promuove l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro nel Terzo Settore: è molto mirata a valorizzare l'imprenditoria sociale e l'innovazione in questo ambito".

Il finanziamento

Il finanziamento su questo progetto specifico è di 3 milioni: 1.8 milioni per l'inserimento nel mondo del lavoro dei disoccupati, 750 mila euro per l'aggiornamento degli occupati e 450mila euro per azioni di promozione e valorizzazione del sistema. Al momento sono già partiti quattro corsi, con circa 80 partecipanti.

"Con un accademia di questo tipo - ha osservato il Prefetto Donato Cafagna - significa che la formazione professionale è intesa come qualcosa di più elevato, perché è quella che serve per costruire cittadini in senso pieno, che operano avendo l'obiettivo di dare il loro contributo in seno alla società". "Lavoro, istruzione, coesione sociale, solidarietà, welfare. Tutto questo fa si che ci sia il progresso del territorio: fattori costitutivi forti della nostra società, della nostra democrazia, del nostro paese" ha concluso.

"Le accademie, e tutto ciò che somiglia a questo, - ha sottolineato il Procuratore generale di Torino Lucia Musti - porta acqua al mulino della legalità. Più formazione, più network e più partecipazione ci farebbero lavorare di meno".