Rogo nella notte: brucia un camioncino in corso Orbassano, nel cuore di Mirafiori

Una brutta sorpresa, in queste ore, per gli abitanti di Mirafiori. Le fiamme, infatti, hanno divorato un camioncino che era parcheggiato nella zona di corso Orbassano, poco distante da via Guido Reni e a pochi isolati dal complesso scolastico di via Frattini, dove si trova il liceo Majorana.



Ignote le cause del rogo, ma la testimonianza che rimane evidente lungo la strada è lo scheletro di quello che era un servizio "ambulante" di paninoteca, che ha riportato gravissimi danni.



Tutto ciò che è possibile ancora intravvedere, benché annerito dal fumo, è la scritta "Paninoteca Mimmo 1 Kebab".