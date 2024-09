A Torre Pellice la Casa Unionista diventa Grisulandia per un giorno

Ci sarà un camion dei pompieri gonfiabile, un tunnel, un ponte tibetano e gufi, civette, barbagianni e poiane. Sabato 21, fin dal mattino, i giardini della Casa Unionista di Torre Pellice (via Beckwith 5) diventano una Grisulandia per avvicinare i più piccoli all’attività dei vigili del fuoco e raccogliere fondi per l’acquisto dell’attrezzatura. L’evento rientra nei due giorni di festa ‘Mezzanotte bianca di fuoco’ organizzato dai Vigili del fuoco volontari di Torre Pellice e dall’associazione Grisù, proprio alla Casa Unionista, e che partiranno venerdì 20 con la paella e il concerto del gruppo Too Rock. “L’obiettivo è di avvicinare ragazzi e bambini alla nostra attività e raccogliere fondi affinché, tramite l’associazione Grisù, riusciamo ad acquistare dell’attrezzatura utile per i nostri interventi” spiega il caposquadra Alessando Bonato.

Sabato 21 le attività di Grisulandia si svolgeranno in due fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. “I bambini potranno salire sul camion dei pompieri gonfiabile, avventurarsi in un tunnel e percorrere un ponte tibetano” annuncia Bonato. Inoltre, si potranno vedere da vicino i rapaci di ‘Il volo silenzioso’. Alle 16,30 ci sarà la merenda per i partecipanti e alle 19 la cena a base di costine a cui seguirà il dj set di Giulia Frencia.