La Sagra dei Pescatori rispolvera la tradizione e porta la moda in strada

Tradizione e moda è il binomio dell’edizione 2024 della Sagra dei Pescatori che parte stasera, venerdì 20 settembre. “Tra le novità dell’edizione di quest’anno, c’è il mercato d’abbigliamento di Crocettapiù in Tour che porterà a Villafranca Piemonte lunedì 23 settembre le griffe del prestigioso mercato torinese della Crocetta” annuncia Franca Alciato, presidente della Pro loco di Villafranca Piemonte che organizza la manifestazione assieme al Comune e in collaborazione con lo staff delle Magliette gialle e del banco pesca, con gli Amici del Po, i comitati frazionali, il gruppo comunale di Protezione civile e le altre associazioni locali.

La Sagra inizia stasera con l’apertura del RistoPalatenda montato in centro paese. Dopo la cena c’è la serata dj con Roberto Molinaro, Matteo Dianti ed El Pais alla voce (ingresso gratuito).

L’inaugurazione ufficiale della Sagra è in programma per sabato 21 alle 17 di fronte alla Chiesa della Beata Vergine delle Grazie (Ex Monastero) con i saluti istituzionali, l’apertura delle diverse mostre dislocate nel paese, le premiazioni del 25° concorso fotografico ‘Leggermente fuori fuoco. Mosso creativo’, del cittadino dell’anno e del negozio vincitore di ‘Pesci in vetrina’. Si esibirà, inoltre, la banda musicale di Santa Cecilia con le majorettes. È attesa anche un’ospite misteriosa, su cui gli organizzatori stanno dando degli indizi su Facebook. Sabato si sarà il tradizionale lo spettacolo pirotecnico musicale sul fiume Po, in programma alle 22. A seguire si tornerà al RistoPalatenda con la cover band Blasco Mania e il saxofonista storico di Vasco Rossi: Andrea Innesto ‘Cucchia’ (ingresso gratuito).

Domenica 22 è la giornata della fiera della meccanizzazione agricola con l’esposizione dei mezzi, attrezzature e prodotti legati all’agricoltura e dei trattori d’epoca. Sospesa invece la tradizionale fiera zootecnica per motivi igienici e sanitari a seguito dell’insorgere di focolai di lingua blu. Riconfermato il Moto day, il ritrovo per mezzi di ogni marca ed anno, con ritrovo alle 9 in via Roma. Due novità della Sagra dei Pescatori 2024 animeranno la giornata di domenica: i musicisti itineranti del gruppo ‘I sunadur d’la Piola’ e l’immersione nel mondo dei fumetti con il ‘Vila Comics’. La serata di intrattenimento è affidata invece alla comicità di M&M – Marco e Mauro – che saliranno sul palco alle 21,30 (ingresso gratuito).

Lunedì 23, oltre alla novità del Crocettapiù in tour, Villafranca Piemonte attende per la serata la ‘family orchestra’ di Matteo Tarantino per ‘La Tarantinata’ che partirà alle 21 al Risto Palatenda (ingresso 7 euro, ridotto a 5 euro per gli over 65 anni).

Protagonista dell’ultimo spettacolo della Sagra dei Pescatori sarà invece l’orchestra di Omar Lambertini che sale sul palco martedì 24 alle 21,30 (ingresso 7 euro, ridotto a 5 euro per gli over 65 anni).

Tutte le sere si potrà cenare al RistoPalatenda a partire dalle 19.