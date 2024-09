Nel 2025 al via i lavori per via Roma e piazza Baldissera. Via Amendola punta a dire addio totalmente alle auto

Via Amendola tutta pedonale

I 12 milioni di euro servono tutti per la pedonalizzazione di via Roma e al momento il Comune di Torino non ha soldi per fare questi altri due interventi. Una mano potrebbe arrivare dai privati, come accaduto in altre situazioni. È il caso di via Amendola, dove è in corso la riqualificazione dell'ex palazzo dell'INPS.

Foglietta ha avviato un dialogo con l'impresa che sta svolgendo i lavori per la pedonalizzazione del tratto ancora aperto alle automobili, rendendola omogenea con il pezzo già chiuso alle vetture.