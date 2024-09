Juventus-Napoli a colpi di ricorso: il Tar "riammette" padre e figlio, tifosi azzurri. Ma saranno gli unici dopo lo stop

Divieto di trasferta e annullamento dei biglietti già acquistati. E' questo il provvedimento che era stato preso nelle scorse ore dal Prefetto di Torino, in vista di quel Juventus-Napoli che si gioca questa sera all'Allianz Stadium, a partire dalle 18. Il divieto riguarda i tifosi residenti nella provincia di Napoli. Tranne che per due persone: un uomo che, con suo figlio, ha fatto ricorso al Tar del Piemonte. Ricorso accettato. Niente da fare, invece, per gli altri sostenitori azzurri, che dovranno rimanere fuori dai cancelli. E la società bianconera deve attenersi a queste disposizioni.

La scelta fatta da Donato Cafagna, prefetto di Torino, era arrivata dopo che il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive aveva ricordato la forte rivalità tra le due tifoserie, tenendo anche conto dei recenti episodi che si erano verificati in occasione di Cagliari-Napoli, la scorsa giornata di serie A.



Dalla Prefettura si precisa che "è stato trasmesso nel pomeriggio un provvedimento cautelare del Tar Piemonte, adottato in assenza di contraddittorio, che sospende gli effetti del divieto di assistere alla partita Juventus Napoli limitatamente ai due ricorrenti, come indicato in motivazione". Niente da fare per tutti gli altri, insomma.