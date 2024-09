Festa di Nocciolini di Chivasso: grande Successo dei "Cuochi A-Tipici"!

La Festa dei Nocciolini di Chivasso, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della stagione, si è arricchita quest’anno di un evento straordinario: Cuochi A-Tipici condotto da Fabio Bongiorni e Claudio Porchia. Questa iniziativa, dedicata alla celebrazione della cucina d'autore e delle eccellenze locali, ha già riscosso un successo clamoroso. Nell’atmosfera festosa del centro storico di Chivasso, la manifestazione ha saputo fondere la tradizione e l’innovazione culinaria, offrendo ai visitatori un'esperienza gastronomica unica nel suo genere. Tra gli ospiti più acclamati Alessandro Giachino del Ristorante Giachino e Gianni Spegis del Ristorante SanGenesio.

Oggi, l’evento culminerà con la partecipazione di figure di spicco del mondo enogastronomico piemontese. Primo fra tutti, il celebre Bruno Gambarotta, autore e conduttore amato dal pubblico, che porterà il suo inconfondibile stile ironico e colto alla presentazione degli chef. Saranno inoltre protagonisti rinomati cuochi, tra cui lo chef dell’”Osteria Le 12 Arcate” di Cascina Fossata a Torino. Il suo tocco unico, che fonde la tradizione contadina piemontese con un tocco di creatività contemporanea, è particolarmente atteso dai foodies presenti.

Il pubblico ha già dimostrato grande entusiasmo per questa edizione di Cuochi A-Tipici, che si è distinta non solo per la qualità dei piatti proposti, ma anche per l’attenzione alla valorizzazione dei prodotti locali. I nocciolini, dolcetti tipici di Chivasso, saranno infatti reinterpretati dagli chef in modo originale, confermando il connubio perfetto tra territorio e alta cucina.

L’evento, oltre a rappresentare un’importante vetrina per i talenti locali e i sapori autentici del Piemonte, si conferma anche un momento di aggregazione, dove cultura, arte e gastronomia si intrecciano per dare vita a un’esperienza sensoriale indimenticabile.