Il 6 ottobre il Touring Club Italiano invita alla Caccia ai Tesori Arancioni in tutta Italia

La data da segnare in calendario per poter far parte della più grande caccia al tesoro in contemporanea mai vista in Italia è domenica 6 ottobre, quando andrà in scena la Caccia ai Tesori Arancioni, l’iniziativa del Touring Club Italiano che invita a scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra del nostro Paese, attraverso percorsi unici che si snodano nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera Arancione.

Arrivato alla sua quinta edizione, l’evento coinvolge 100 comuni in tutta Italia - da nord a sud - pronti ad accogliere migliaia di visitatori in un percorso a sei tappe che svela la più profonda e autentica identità del territorio e delle comunità che lo abitano. Un viaggio unico, ispirato dalla visione che contraddistingue il Touring da 130 anni: riscoperta e valorizzazione dell’inestimabile patrimonio italiano, da tutelare e promuovere.

In Piemonte saranno tredici i borghi coinvolti nell’iniziativa, che daranno la possibilità di scoprire luoghi unici e caratteristici. Si parte da Cannero Riviera (VB), Cocconato (AT), Guarene (CN) e Trisobbio (AL). Susa e Vogogna (VB) saranno protagonisti di due eventi speciali in costume tipico, così da permettere a tutti di immergersi, in modo inedito, nelle tradizioni e nella cultura locale.

Caccia enogastronomica, invece, a Canelli (AT) e Castagnole delle Lanze (AT), mentre a Revello (CN) in programma una caccia musicale. Cherasco (CN) e Arona (NO), infine, daranno la possibilità anche di visitare due imperdibili mercati dell’antiquariato, senza dimenticare un passaggio – dopo la caccia – a “Vendemmia in arte” a Rosignano Monferrato (AL) e alla festa d’autunno di Agliè.

Quest’anno, inoltre, l’esperienza sarà ancor più immersiva: in alcune località sarà possibile ascoltare le storie di vita del paese, di personaggi che vi hanno vissuto e di curiosi aneddoti, raccontati dagli stessi abitanti. Partecipare è semplice: basta iscrivere la propria squadra su tesori.bandierearancioni.it.

La Caccia è aperta a tutti, bambini e adulti, ed è richiesta una donazione che andrà a sostenere i progetti del Touring Club Italiano, così da permettere alla Fondazione di continuare a prendersi cura dei piccoli centri delle aree interne del nostro Paese, valorizzandole e accompagnandole nel loro processo di rigenerazione. Al momento dell’iscrizione, inoltre, sarà possibile anche scaricare gratuitamente, dall’APP “Touring in Viaggio”, la nuovissima edizione della guida Borghi da vivere 2024 in formato e-book.

BANDIERE ARANCIONI

Le Bandiere Arancioni sono borghi dove la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un’esperienza di viaggio autentica. Piccoli centri che accolgono i viaggiatori grazie a comunità ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni, tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni. Le Bandiere Arancioni oggi sono 285 e rappresentano l’8% delle oltre 3.500 candidature analizzate.

TOURING CLUB ITALIANO

Il Touring Club Italiano, Ente del Terzo settore, è una Fondazione che dal 1894 si prende cura dell’Italia come bene comune, perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. Per questo il Touring Club Italiano contribuisce a produrre conoscenza, a tutelare e a valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica del viaggio etica, responsabile e sostenibile.