Independent Book Tour: la quinta edizione parte il 28 settembre

Quarta edizione per Independent Book Tour, l’iniziativa ideata da Hangar del Libro (progetto di Regione Piemonte) e dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, per raccontare la ricchezza e la qualità dell’editoria indipendente del Piemonte, eccellenza a livello nazionale.

Progetto cresciuto di anno in anno per apprezzamento da parte del pubblico e interesse delle case editrici, Independent Book Tour riparte per un viaggio che toccherà sette capoluoghi piemontesi, partendo sabato 28 settembre a Novara, per concludersi sabato 30 novembre a Cuneo. Un modo per valorizzare il lavoro svolto dalle case editrici indipendenti, capaci di sperimentare e innovare, di prestare attenzione alle voci emergenti o riscoprire autori del passato, di ampliare gli orizzonti culturali di lettrici e lettori.

Le sette tappe si svolgeranno ad Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Torino e saranno l’occasione per scoprire novità, progetti e idee innovative di 31 editori indipendenti del Piemonte con incontri, spazi di confronto e momenti di intrattenimento e spettacolo, tutti aperti al pubblico e a ingresso libero.

A ogni appuntamento le case editrici indipendenti, selezionate a giugno attraverso la call Hangar del Libro, presenteranno il loro libro del momento accompagnate da brani musicali e azioni teatrali curate da B-Teatro. Romanzi, saggi, raccolte di poesie, graphic novel, albi illustrati, libri per bambine e bambini, romance, gialli, thriller: una vocazione alla diversità culturale, o meglio alla bibliodiversità, che permette agli editori piemontesi di andare incontro agli interessi, i gusti, le passioni di lettrici e lettori di ogni età e interesse.

Novità di quest’anno sarà la partecipazione di gruppi di lettura per presentare i libri ad ogni tappa.

Grazie al progetto #Booklovers della rivista digitale exlibris20, saranno coinvolti 4 gruppi di lettura (“Teste di medusa” di Torino , “La voce della luna” di Alessandria, “Cuba Libri” di Asti, “Lettori per passione” di Cuneo) e 26 lettrici e lettori, selezionati a luglio attraverso una call dedicata, che ha visto partecipare quasi 200 appassionati di libri e lettura di ogni età. A ogni tappa del tour i booklovers affiancheranno una casa editrice ciascuno per raccontare il loro punto di vista sul libro, trasmettendo così al pubblico anche le emozioni e le riflessioni di chi ama immergersi nella lettura e pubblicheranno sui propri profili social recensioni e interviste.

Per info e programma completo: www.hangardellibro.it,