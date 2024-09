A Torino arriva Abilmente Torino, il salone delle idee creative

Trasformare riviste e vecchie foto in quadri e manifesti. Imparare a realizzare capi e accessori handmade. Decorare la casa con oggetti creati con le proprie mani. Sono tante le ispirazioni da scoprire ad Abilmente Torino, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group, che torna a Lingotto Fiere per la sua edizione autunnale da giovedì 26 settembre a domenica 29 settembre.

Con oltre 140 brand espositori specializzati tra materiali, strumenti e novità di prodotto, mostre di arte tessile e centinaia di corsi e workshop con esperti di manualità, la festa del Do It Yourself offrirà agli appassionati del Nord-ovest quattro giornate all’insegna del divertimento e della gioia del creare con le mani.

TUTTE LE ISPIRAZIONI DEL DO IT YOURSELF NELLA VIA DELLE IDEE

La “strada” più creativa d’Italia torna a Lingotto Fiere con il suo carico di ispirazione: è la Via delle Idee, una delle aree più amate dal pubblico di Abilmente, che porta in fiera oltre 50 crafter da tutta Italia e tanti spunti e invenzioni fantasiose dei più variegati universi del Do It Yourself, insieme a un ricchissimo calendario di lezioni e workshop. Qui è possibile imparare le tecniche più singolari, per provare poi a riprodurle a casa: dalla lavorazione della ceramica al tufting per creare tappeti personalizzati, dal macramè all’applicazione di termovinili, dalla maglia agli origami, dalla linoleografia alla legatoria artigianale, fino all’esplorazione dell’acquerello.

LA FORMAZIONE DI ABILMENTE ACADEMY

Novità di questa edizione autunnale torinese del Salone sono le masterclass di Abilmente Academy: un programma di corsi pensati per chi vuole approfondire una tecnica creativa con un insegnante esperto e una classe di pochi partecipanti. Largo quindi al cucito creativo, con le lezioni di Elena Pinsoglio (Eppi Lab) per imparare a realizzare una gonna a ruota o una giacchetta unisex e unisize, ma anche al ricamo fotografico su tela, con la supervisione di Chiara Gasparetto, o alla creazione di album di famiglia immaginari o di manifesti irriverenti a partire da foto e riviste, con i corsi di Naomi Vona.

In programma anche le lezioni di rammendo creativo con il ricamo giapponese di Simone Villa e i corsi per lavorare la lana in stile acquerello, di Anna Esposito (NearteNeparte).

Qui il programma completo (l’iscrizione è obbligatoria e il prezzo del corso comprende il biglietto di ingresso ad Abilmente): https://extras.iegexpo.it/extras_it/abilmente-torino.html.

L’AUTUNNO DI ABILMENTE CONTINUA: LE DATE DI VICENZA E MILANO

Dopo l’edizione torinese, il Salone delle Idee Creative si sposterà a Vicenza, dove la manifestazione è nata nel 2005, dal 17 al 20 ottobre, per poi chiudere il 2024, dopo ben 8 edizioni in giro per l’Italia, al Superstudio Maxi di Milano, dal 24 al 27 ottobre.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.abilmente.org/it/ e i canali ufficiali del Salone su Facebook, Instagram, YouTube.